Max kam am 29. Januar 1929 als zweites von drei Kindern von Adolf und Selina Dätwyler-Gamma in Altdorf, Kanton Uri, zur Welt. Gleich nach der Primarschule schickten ihn seine Eltern ans Gymnasium nach Trogen im Appenzell. Auf ausdrücklichen Wunsch seines Vaters studierte er anschließend in Zürich Chemie und promovierte. Parallel dazu machte er einen Abschluss als Ökonom und stieg schließlich ins Familienunternehmen ein. Ab 1961 leitete er die Dätwyler-Tochter Firestone in Pratteln, Baselland.

Dätwyler sichert Nachfolge und Eigenständigkeit des Unternehmens

Erst mit 50 Jahren kehrte der Chemiker in den Kanton Uri zurück. Er fühlte sich schnell wieder heimisch und vernetzte sich mit Kunst- und Kulturschaffenden. Die Brüder wandelten 1958 die Firma ihres Vaters in eine Holding um, was ihr Überleben als Firmengruppe sicherte. Kurz darauf expandierten sie ins Ausland. Im Jahr 1990 zogen sie sich aus der operativen Führung zurück und sicherten die Eigenständigkeit des Unternehmens mit einer einzigartigen Nachfolgeregelung. Dazu verzichteten die Mitbegründer des mittlerweile börsennotierten Unternehmens auf wesentliche ...

