Der Danske Bank macht der Geldwäsche-Skandal zu schaffen. In Dänemark verlor sie 11.000 Privatkunden, der Gewinn brach 2018 um gut 28 Prozent ein. Die Bank will nun Vertrauen zurückgewinnen.

Die Danske Bank hat im Zuge des Geldwäsche-Skandals in Estland 11.000 Privatkunden in Dänemark verloren. Das entspricht 0,8 Prozent ihrer Privatkunden in dem skandinavischen Land, wie aus den am Freitag veröffentlichten Jahreszahlen der dänischen Bank hervorgeht.

Die Kundenzufriedenheit sei 2018 gesunken. Auch unter den Geschäftskunden in Dänemark sowie in geringerem Ausmaß in Schweden habe man einen negativen Effekt gespürt, erklärte die Bank. Der Jahresüberschuss ...

