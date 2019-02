NEW YORK und CLEVELAND, Feb. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq: ABEO), ein führendes, in der klinischen Erprobung tätiges Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Zell- und Gentherapien für schwere Krankheiten spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass Daten aus laufenden klinischen Studien zu lysosomalen Speicherkrankheiten und neuartigen chimerischen AAV-basierten AIM-Vektorgentherapieprogrammen auf dem WORLDSymposium vorgestellt werden, das vom 4. bis 8. Februar 2019 in Orlando, Florida (USA) stattfindet.

"Die Daten, die auf dem WORLDSymposium präsentiert werden, werden Studienergebnisse zur Biodistribution und zum Gewebetropismus der AIM-AAV-Vektorplattform der nächsten Generation zur Behandlung von Morbus Pompe und Morbus Fabry sowie Daten aus unseren Programmen zum Sanfilippo-Syndrom Typ A und CLN3 hervorheben", sagte Dr. João Siffert, Interim Chief Executive Officer von Abeona. "Diese neuen unterstützenden Daten unterstreichen das Potenzial unserer neuartigen Gentherapien für Menschen, die an lysosomalen Speicherkrankheiten leiden."

"Unser AIM-Programm zeigt weiterhin, wie neuartige AAV-Kapside hochgradig effizient auf spezifische Körpergewebe abzielen können", sagte Dr. Timothy J. Miller, President und Chief Scientific Officer.

Vorträge:

Intrathecal and intravenous combination gene therapy in the mouse model of infantile neuronal ceroid lipofuscinosis extends lifespan and improves behavioral outcomes in moderately affected mice (Intrathekale und intravenöse Kombinations-Gentherapie im Mausmodell der infantilen neuronalen Ceroid-Lipofuszinose verlängert die Lebenserwartung und verbessert die Ergebnisse in Bezug auf das Verhalten bei mäßig betroffenen Mäusen).

Vortragender: Steven J. Gray, Southwestern Medical Center der Universität Texas, Dallas, TX (USA)

Datum: Mittwoch, 6. Februar um 7:45 Uhr ET (US-amerikanische Ostküstenzeit)

Phase 1/2 clinical Trial of Systemic Gene Transfer of scAAV9.U1a.hSGSH for MPS IIIA Demonstrates 2 years of Safety, Tolerability, and Biopotency (Klinische Studie der Phase I/II zum systemischen Gentransfer von scAAV9.U1a.HSGSH bei MPS IIIA zeigt 2 Jahre Sicherheit, Verträglichkeit und Biopotenz)

Vortragender: Kevin M. Flanigan, Center for Gene Therapy, Nationwide Children's Hospital,

Columbus, OH (USA)

Datum: Mittwoch, 6. Februar um 9:15 Uhr ET (US-amerikanische Ostküstenzeit)

Posterpräsentationen:

A Novel AAV Capsid with Improved CNS Tropism for Treating Pompe Disease by Intravenous Administration (Ein neuartiges AAV-Kapsid mit verbessertem ZNS-Tropismus zur Behandlung von Morbus Pompe durch intravenöse Verabreichung)

Poster Nr. 188

Datum: Dienstag, 5. Februar um 16:30 Uhr ET (US-amerikanische Ostküstenzeit)

AAV Gene Therapy for the Treatment of Fabry Disease: A Novel Capsid with Improved Tropism to Heart, Kidney and CNS and Improved GLA Expression(AAV-Gentherapie zur Behandlung von Morbus Fabry: Ein neuartiges Kapsid mit verbessertem Tropismus für Herz, Niere und das ZNS und verbesserter GLA-Expression)

Poster Nr. 187

Datum: Dienstag, 5. Februar um 16:30 Uhr ET (US-amerikanische Ostküstenzeit)

An Improved, Novel, Systemically Administered AAV Gene Therapy For Treatment of CLN3 Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (Eine verbesserte, systemisch verabreichtes AAV-Gentherapie zur Behandlung von CLN3 (juvenile neuronale Ceroid-Lipofuszinose))

Poster Nr. 186

Datum: Dienstag, 5. Februar um 16:30 Uhr ET (US-amerikanische Ostküstenzeit)

Phase 1/2 Gene Transfer Clinical Trial of scAAV9.U1a.hSGSH for Mucopolysaccharidosis (MPS) IIIA Vector Shedding Results Over 6 Months Post-Gene Transfer (Gentransferstudie der Phase I/II zu scAAV9.U1a.hSGSH bei Mukopolysaccharidose (MPS) IIIA - Vektorausscheidungsergebnisse bis hin zu 6 Monaten nach dem Gentransfer)

Poster Nr. 330

Datum: Mittwoch, 6. Februar um 16:30 Uhr ET (US-amerikanische Ostküstenzeit)

Über Abeona Therapeutics Inc.

Abeona Therapeutics Inc. ist ein führendes, in der klinischen Erprobung tätiges Biopharmaunternehmen, das Zell- und Gentherapien für lebensbedrohliche, seltene Erbkrankheiten entwickelt. Zu den Hauptprogrammen von Abeona gehören EB-101, die genkorrigierte Zelltherapie des Unternehmens für rezessive dystrophische Epidermolysis bullosa, und ABO-102, eine neuartige AAV9-basierte Gentherapie für das Sanfilippo-Syndrom Typ A.

