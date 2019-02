Marinomed ist an der Börse, der Startkurs war 75,50, also höher als der Ausgabepreis von 75 Euro. In der Wiener Börse gabs die begleitende Zeremonie, Christoph Boschan und Thomas Rainer erklärten bei dieser Gelegenheit live, wie ein Orderbuch aufgebaut ist und funktionert. Was uns gefällt: Dass man an Starttagen live ins Orderbuch sehen kann, siehe HIER. Zu Redaktionsschluss des gabb lag Marinomed übrigens bereits über 76. Das gezeigte Orderbuch ist ein toller Service der Börse. Cool wäre es, wenn die Wiener Börse täglich einem anderen Titel dieses Schaufenster gönnen würde, das wäre Learning by Watching. Und die Opening Bell? Die haben heute selbstverständlich die Marinomed-Vorstände geläutet, siehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...