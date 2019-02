Übersetzungen meiner Beiträge. Einerseits sollte ich mich geehrt fühlen, wenn meine Beiträge auf anderen Seiten auftauchen, weltweit. Wenn sie sogar ins Englische übersetzt werden. Aber muss das gar so holprig und sinnverzerrend sein, in Zeiten, wo selbst der Google-Translator schon brauchbare Ergebnisse liefert? Es ist nicht leicht, meinen Stil in einer anderen Sprache wiederzugeben, wie man sieht. Aber wenn der englische Text eine andere Aussage als der Originaltext hat, sollte man den Versuch einer Übersetzung aufgeben, denn mit einer sinnentstellten Übersetzung ist niemandem geholfen. Der Leser bekommt unbrauchbare oder falsche Informationen, die Seite bekommt bei unbeholfenen Texten keine Klicks, und für mich als Autor ist ein schlechter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...