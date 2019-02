ADVA Optical Networking 0.27% smax1980 (65552): Gestern gab es für ADVA durch die Nokia-Zahlen ein kurzfristigen Dämpfer. Allerdings bleiben die Aussichten für die Branche der Telko-Ausrüster intakt. Im Fall Huawei finde ich die Sicherheitsbedenken der US-Behörden sicherlich für gerechtfertigt, gerade was Datenübertragung angeht. Sicherlich ist Trump nicht gerade zimperlich: https://www.golem.de/news/huawei-trump-erpresst-verbuendete-bei-5g-mit-truppenabzug-1901-139000.html . Die Chinesen sind aber sicherlich genauso so knallhart hinter der Fassade was Ihre Interessen angeht, auch wenn Sie nach außen hin mit lächelnden Geschichtern vor den Kameras aufreteten. Diese Seite der Medaille sollten Journalisten nicht vergessen. (01.02. 12:50) >> mehr ...

