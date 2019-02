Der Aktienkurs bewegt sich hier wieder nach oben, der Kurs konnte daher wieder in den Safe Zone Stop eintreten. Der Money Flow Index befindet sich gerade in der neutralen Zone, er stand zuletzt im überverkauften Bereich, das war vor etwas mehr als einen Monat der Fall. Die Slow Stochastik gab gerade erst ein Verkaufssignal, die beiden Linien näherten sich auch immer mehr dem überverkauften Bereich an.

Die Long Linie fällt im 4-Stundenchart steil nach unten!

Der Aktienkurs konnte auch ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...