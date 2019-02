Bern (awp/sda) - Die Post hat am Freitag detailliert Auskunft über die Kosten des Kadermeetings ihrer Tochtergesellschaft Swiss Post Solutions (SPS) in Vietnam gegeben. Demnach betrug das Budget wie in den Vorjahren auch 100'000 Franken, wie die Post zu einem Bericht des "Blicks" bestätigte. Nicht inbegriffen in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...