Die Finanzgesellschaft Instex will EU-Unternehmen ermöglichen, Waren mit Iran zu handeln. Das begrüßt der Geschäftsführer der deutsch-iranischen Handelskammer und erklärt, warum die Angst vor US-Sanktionen überzogen ist.

Herr Tockuss, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben gemeinsam die Zweckgesellschaft Instex (in Support of Trade Exchanges) gegründet, die als Zahlungskanal für Geschäfte mit Iran dienen soll. Schöpfen Sie nach zuletzt eher harten Monaten wieder etwas Hoffnung?Michael Tockuss: Selbstverständlich macht das Hoffnung. Allerdings ist die Annahme, die Geschäfte mit Iran würden zum Stillstand kommen, ein weit verbreiteter Irrtum. Deutschland liefert nach wie vor monatlich Waren im Wert von 200 bis 250 Millionen Euro nach Iran. Die großen Unternehmen, die börsennotiert sind und über Niederlassungen in den USA verfügen, haben sich lautstark und außenwirksam aus Iran verabschiedet. Demgegenüber stehen mittelständische Unternehmen, die weiter gleichermaßen Geschäfte in Iran und in den USA machen.

Wie geht das? Der amerikanische Botschafter droht Firmen doch immer wieder mit Sanktionen.Das geht relativ gut. Die Amerikaner wissen ja nicht, dass eine GmbH aus dem Schwarzwald eine Verpackungsmaschine nach Iran liefert, dazu fehlt ihnen der Überblick. Wir rechnen damit, dass zwischen 5000 und 7000 Unternehmen in Deutschland immer wieder Handel mit Iran treiben. Die amerikanischen Bemühungen konzentrieren sich vor allem auf Großunternehmen und Unternehmen, die strukturell von Bedeutung sind, Unternehmen also die mit iranischen Banken in Deutschland Geschäfte machen oder mit iranischen Schifffahrtslinien. Diese Unternehmen rufen Vertreter der amerikanischen Botschaft an oder besuchen diese, nicht den kleinen Mittelständer aus dem Schwarzwald. Ihre Frage zeigt allerdings, dass der amerikanische Plan zumindest teilweise aufgeht.

Wie würden Sie diesen Plan beschreiben?Rein ...

