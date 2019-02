Dow Jones - Bis an die Grenzen gegangen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Eine aufregende Handelswoche, die von zahlreichen Quartalszahlen geprägt war, neigt sich an den US-Börsen dem Ende zu. Heute wurden starke Arbeitsmarktdaten für den Januar gemeldet. Statt erwarteter 165.000 neugeschaffener Stellen wurden es 304.000. Nach schwachem Wochenbeginn reizten die Käufer den Index bis zu seinen charttechnisch eingrenzbaren oberen Marken aus. Eventuell können sie heute sogar noch eine Schippe drauflegen.

Der Widerstand um 25.095 Punkte hat es in jedem Fall in sich. Können die Käufer diesen zum Wochenschluss hinter sich lassen, wäre weiteres Potenzial ableitbar. Ein Zwischenziel lässt sich bei 25.266 Punkten nennen, deutlich aussagekräftiger ist allerdings die Widerstandszone um 25.500 Punkte. Wiederum darüber wartet bei 25.800 Punkten ein weiteres Bollwerk im Chart.

Der Erholungstrend seit Dezember ist hingegen voll intakt. Erst Kurse unter 24.323 Punkten würden diesen unterbrechen. Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau bei 24.860 Punkten können ähnlich wie im gestrigen Handel aufgefangen werden, um den Index anschließend auf neue Hochs zu traden.

Im Monatschart bildet die Januarkerze in Verbindung mit der Dezemberkerze ein starkes Zwei-Kerzen-Umkehrsignal. Die Käufer haben also in letzter Sekunde das Ruder in den großen Zeitebenen noch einmal herumgerissen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.11.2018 - 31.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 31.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX4C1M 53,68 18.830,00 4,06 29.03.2019 Dow Jones Index HX5CFH 33,58 21.150,00 6,48 29.03.2019

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX5FG7 33,78 28.850,00 6,46 29.03.2019 DowJones Index HX59ZD 13,48 26.500,00 16,22 29.03.2019

