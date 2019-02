Der Aktienkurs steigt momentan immer weiter nach oben, die Gegenbewegungen können den Kurs nur kurzzeitig aufhalten. Beim MACD lässt sich ein Kaufsignal ablesen, die beiden Linien liegen jetzt sehr nah zusammen. Vom MACD wird in nächster Zeit aber kein Signal erwartet. Der Williams Indikator zeigt an, dass die Aktie hier gerade überkauft ist, das kam in letzter Zeit häufiger vor.

Die letzte Unterstützung im 4-Stundenchart ging steil!

Der KDJ Indikator stimmt überwiegend mit dem MACD und ... (Anna Hofmann)

