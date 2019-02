Nach drei Verlustjahren in Folge war es am Freitag wieder soweit: Die Deutsche Bank konnte endlich wieder einen konzernweiten Jahresgewinn verkünden. Wie der Dax-Konzern mitteilte, lag der Konzerngewinn im vergangenen Jahr bei 341 Mio. Euro. 2017 hatte die strauchelnde Bank noch einen Nettoverlust von 735 Mio. in den Büchern stehen.

"Die Rückkehr in die Gewinnzone zeigt, dass die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg ist", betonte der seit rund zehn Monaten amtierende Vorstandsboss Christian ... (Marco Schnepf)

