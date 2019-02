Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1460 US-Dollar. Zuvor war sie kurzzeitig bis auf 1,1486 Dollar gestiegen.Auch zum Schweizer Franken zog die US-Währung am Nachmittag an. Der Dollar notiert mit aktuell 0,9952 Franken knapp unter dem Tageshoch. Der Euro knackte derweil erneut die Marke von 1,14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...