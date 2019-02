Hier sieht es so aus, als ob ein Seitwärtstrend begonnen hat. Nach häufigen gegenläufigen Bewegungen hat sich das Chartbild zuletzt wieder beruhigt. Die Porsche Aktie notiert aktuell bei rund 57 Euro. Der Money Flow Index liegt noch unter dem überkauften Bereich. Allerdings liegt uns in der Slow Stochastik ein Verkaufssignal vor. Der relative Stärke Index zeigt seit mehreren Monaten einen neutralen Marktzyklus an.

Im 4 Stundenchart hat sich der Kurs beruhigt!

Der Money Flow Index hat ... (Anna Hofmann)

