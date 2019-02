Nun sieht es so aus, als ob der Kurs nach der Abwärtsbewegung seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Dabei hat die Aktie einen Wert von rund 5 Euro. Dabei bekommt der Kurs Unterstützung von der Save Stop Zone. Die Slow Stochastik liegt in diesem Moment in einem überkauften Bereich. Dabei wurde am heutigen Tag auch schon wieder ein Verkaufssignal gebildet. Folgt Abwärtsdruck?

4-Stundenchart in der Übersicht!

Der 4-Stundenchart legt einen ordentlichen Aufwärtstrend hin. Dabei wurde die Save Stop ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...