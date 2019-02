Im Moment scheint der Save Zone Stop sich gut auf die aktuelle Marktsituation des Kurses eingestellt zu haben. Dabei liegt der Kurs in dessen Mitte. Zudem wird der Kurs Aktuell von der Stopp Order gesichert. Dies geschieht momentan in einem Aufwärtstrend, die Aktie hat einen Wert von rund 10 Euro angenommen. Dabei wird im Moment mehr nachgefragt als angeboten wird. Der Money Flow Index liegt in einem überkauften Bereich. Ebenso liegt die Slow Stochastik in einem überkauften Bereich und hat dort ... (Anna Hofmann)

