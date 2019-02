Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendierte zum Wochenschluss etwas fester. Bei einem freundlichen Grundton sorgten Abgaben in den Bankenaktien sowie in den grosskapitalisierten Roche-Anteilen aber dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wuchsen. So konnte etwa der Leitindex SMI die psychologisch wichtige Marke ...

