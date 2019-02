Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Der Markt für neue Personenwagen der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein ist blendend in das Jahr 2019 gestartet. Mit 20'931

Neuimmatrikulationen war es der zweitbeste Januar der vergangenen

sechs Jahre. Zwar wurde die Bestmarke aus dem Vorjahr knapp um 3,4

Prozent verfehlt, doch muss man bis ins Jahr 2013 zurückgehen, um den

nächstbesten Jahresauftakt für den hiesigen Auto-Markt zu finden.

Alternative Antriebe machten im Januar hohe 8,2 Prozent des Marktes

aus, Elektrofahrzeuge konnten ihren Marktanteil zum Vorjahr fast

verdoppeln.



Exakt 434 reinelektrische Personenwagen wurden im vergangenen

Monat erstmals eingelöst, ein Zuwachs zum Januar 2018 von 77,1

Prozent. Der Marktanteil lag somit bei 2,1 Prozent, nach 1,1 Prozent

vor einem Jahr. Den hervorragenden Jahresstart für die

Alternativ-Antriebe komplettieren die Hybrid-Motorisierungen aus

Verbrennungs- und Elektromotoren, deren Anteil an den Neuzulassen auf

6,1 Prozent schoss. Ein Jahr zuvor hatte dieser noch bei 4,3 Prozent

gelegen. Der Rest der Alternativ-Einlösungen entfiel auf Modelle, die

mit Erdgas/Biogas (CNG) angetrieben werden.



«Wir sind sehr zufrieden mit dem Jahresauftakt», kommentiert

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik das Marktgeschehen.

«Nicht nur die Januar-Zahlen sind ein gutes Signal, auch die

Entwicklung der Bestelleingänge stimmt unsere Mitglieder positiv für

den weiteren Jahresverlauf. Wir wollen definitiv wieder über 300'000

Einlösungen landen.» 2019 werde man zudem einen deutlichen Anstieg an

aufladbaren Elektrofahrzeugen sehen, also Plug-in-Hybriden und

reinelektrischen Modellen. Im nächsten Jahr sollen diese sogenannten

«Steckerfahrzeuge» dann zehn Prozent des Neuwagenmarktes ausmachen,

so besagt das «10/20»-Ziel von auto-schweiz, um die ab 2020

geltenden, strengeren CO2-Vorgaben zu erfüllen. «Im Jahresverlauf

kommen sehr viele spannungsgeladene Neuheiten diverser Marken zu den

Händlern», ergänzt Wolnik. «Und natürlich wird auch der Genfer

Autosalon im März wieder einen faszinierenden Einblick über die

dynamischen Entwicklungen im Automobilsektor liefern.»



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch