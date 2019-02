In der kommenden Woche will die Heidelberger Druckmaschinen AG die Zahlen fürs 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2018/2019 bekanntgeben. Die Spannung der Anleger ist groß. Denn von der Euphorie, die einsetzte, als am 23. Januar bekannt wurde, dass der chinesische Geschäftspartner Masterwork mit 8,5 Prozent am Grundkapital von Heidelberger einsteigen will, ist kaum etwas übrig. Ein Großteil des damaligen Aktien-Sprungs um rund 20 Prozent auf 2,11 Euro ist bereits wieder dahin. Wie es um das Unternehmen ... (Achim Graf)

