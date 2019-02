Die Aktie von AMD könnte davon profitieren, dass die Zahlen in bestimmten Geschäftsbereichen sehr gut sind. So gab es bei einem Prozessor sehr gute Verkaufszahlen. Bankanalysten sind offenbar der Meinung, dass dies den Aktienkurs antreiben sollte. Hier wird ein Aufschlag von etwa 20 % vermutet, der sich in den kommenden Sitzungen einstellen könne. Das durchschnittliche Kursziel allerdings sollte bei der Anlageentscheidung keine Rolle spielen, meinen Statistiker, die weiterhin bemängeln, dass ... (Frank Holbaum)

