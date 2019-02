Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.F3A: First Solar am 1.2. -4,27%, Volumen 126% normaler Tage , SYV: 3D Systems am 1.2. -2,04%, Volumen 65% normaler Tage , DBX: Dropbox am 1.2. -1,90%, Volumen 211% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 1.2. 1,18%, Volumen 136% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 1.2. 3,44%, Volumen 107% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 1.2. 6,15%, Volumen 11% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 13.800 6.15% Snapchat SNAP 6.910 3.44% Coca-Cola KO 48.700 1.18% Dropbox ...

