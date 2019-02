Neueste Zahlen des World Gold Council belegen wie beliebt Gold in 2018 war, besonders bei den Zentralbanken. Nie haben sich die Zentralbanken so mit Gold eingedeckt in den letzten 10 Jahren wie in 2018, genau gesagt 651,5 Tonnen Gold wanderten in die Goldlager. Insgesamt wurden in 2018 rund 4351,1 Tonnen Gold nachgefragt, während es in 2017 noch 4159,9 Tonnen Gold waren. Neben Kasachstan und der Türkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...