Die Brennstoffzelle erlebte in den letzten Monaten eine Renaissance. Eine Vielzahl an spannenden Projekten liefen an und auch Wirtschaft und Politik scheinen sich mit der Technologie stärker denn je zu beschäftigen. PowerCell Sweden befindet sich in einer aussichtsreichen Position, um vom potenziellen Boom zu profitieren. Das Management rund um CEO Per Wassén hat in den letzten beiden Jahren viel erreicht und hochinteressante Partner ins Boot geholt. Nun ist es an der Zeit, die Ernte einzufahren. DER AKTIONÄR hat beim Firmenlenker zum Bosch-Deal und den Zukunftsperspektiven der Brennstoffzellen-Technologie nachgefragt.

