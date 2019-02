Fraport-CFO Zieschang gibt in einem Interview an, dass der Flughafenbetreiber seine Dividende wohl kräftig anheben will. Das ist auch nötig, da das Fraport-Management in Zukunft mit weiter steigenden Ergebnissen rechnet und die Payout Ratio, also die Höhe der Dividende, die die Frankfurter ausschütten, bei 40 bis 60 % des Nettogewinns liegt. Zieschang sagte in einem Interview in ...

