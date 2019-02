Vier von fünf Deutschen klagen über Einschlafstörungen und unruhige Nächte. Smarte Sensormatten, Schlafroboter und Gehirnstimulation versprechen bessere Nachtruhe. Schummelei oder Wissenschaft?

Auf den ersten Blick erinnert das Ding an eine überdimensionierte Bohne. Wer sie in den Arm nimmt, spürt, wie sich das in weichen Stoff gehüllte Gerät ganz langsam ausdehnt und zusammenzieht. Leise dringt der Ton gleichmäßigen Atmens aus dem Inneren: der Klang erholsamen Schlafes.

Somnox, der erste Schlafroboter der Welt, verspricht tiefe Nachtruhe. Ab März will das gleichnamige niederländische Start-up die ersten Riesenbohnen ausliefern. Fast eine halbe Million Euro sind dafür per Crowdfunding zusammengekommen.

Immer mehr Menschen leiden unter schlechtem Schlaf. Und immer mehr Unternehmen wollen das Problem mit vernetzten Gadgets lösen. Das Angebot reicht von Somnox-Bohnen über Sensormatten fürs Bett, die die Nachtruhe protokollieren, und spezielle Leuchten für den Nachttisch, deren Licht beim Einschlafen beruhigen soll, bis hin zu vernetzten Stirnbändern, die das Gehirn akustisch stimulieren und auf diese Weise den Schlaf verbessern sollen.

Vier von fünf Arbeitnehmern fühlen sich morgens unausgeschlafen, konstatiert die Versicherung DAK in ihrem Gesundheitsreport. Jeder zehnte Beschäftigte leide heute unter einer besonders schweren Schlafstörung. Viel mehr als etwa bei der letzten Erhebung Anfang des Jahrzehnts. Zugleich habe sich die Zahl der Beschäftigten verdoppelt, die regelmäßig Schlafmittel schlucken. Der Schlafroboter Somnox verspricht für 550 Euro Entwöhnung und Abhilfe. Die flauschige Robo-Bohne erledigt, was Mütter und Väter mit ihren Kindern unternehmen, wenn die nachts aufgewacht sind und sich ins Bett der Eltern kuscheln: Er bietet eine eintönige Atmung an, die wie ein Beruhigungsmittel wirkt. "Den Effekt haben wir auch bei erwachsenen Testschläfern festgestellt", versichert Somnox-Mitgründer Julian Jagtenberg, einst Robotik-Student im niederländischen Delft.

Glaubt man den Studien, rauben uns Stress bei der Arbeit, aber auch unbehandelte Erkrankungen den Schlaf. Der Durchschnittsdeutsche verbringt laut Statistik gut acht Schlafstunden im Bett; bei Führungskräften ist es eine knappe halbe Stunde weniger. Mit gravierenden Folgen: Es fällt Übermüdeten schwer, durchdachte Entscheidungen zu treffen; sie schätzen Risiken falsch ein oder übersehen sie sogar. Die Ölpest nach der Havarie des Tankers Exxon Valdez oder die Explosion der Raumfähre Challenger waren laut den Unfallermittlungen auch auf Schlafmangel bei Beteiligten zurückzuführen.

Deutsche Unternehmen verlieren gut 209 000 Arbeitstage im Jahr durch übermüdete Beschäftigte, rechnet Marco Hafner vor, leitender Forscher bei der US-Denkfabrik Rand. Er hat mit Kollegen in der Studie "Why Sleep Matters" die ökonomischen Folgen des kollektiven Schlafdefizits untersucht - und beziffert sie für Deutschland auf bis zu 57 Milliarden Euro jährlich, etwa durch sinkende Produktivität, Krankheiten oder andere Ausfälle. Zum Vergleich: Japan kostet die Übermüdung rund 130 Milliarden Euro, die britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...