Das Gute am handelsfreien Wochenende ist aus Sicht von Wirecard-Aktionären, dass sie nicht ständig befürchten müssen, dass Ihre Aktien mal wieder binnen Minuten 20 Prozent oder mehr an Wert verlieren. Am Freitag ist das in der zurückliegenden Woche schon zum zweiten Mal passiert. Erneute schwere Vorwürfe von der Financial Times schickten die Aktie - genau wie bereits am Mittwoch - auf Talfahrt, Wirecard reagierte ebenso prompt erneut mit einem deutlichen Dementi. Was nun stimmt, ist völlig offen ... (Achim Graf)

