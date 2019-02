Die Unionsfraktion will ein modernes Unternehmenssteuerrecht. Es soll einfacher und gerechter sein - und die Firmen deutlich entlasten.

Am Anfang stand der Auftrag. Nicht von ganz oben, also der Kanzlerin, aber immerhin vom neuen Chef der Unionsfraktion. Ralph Brinkhaus, der das wirtschaftspolitische Profil schärfen will, forderte ein Konzept zur Reform der Unternehmensbesteuerung.

Sein Auftrag ging an zwei Abgeordnete, die nicht nur richtig Lust auf das Thema hatten, sondern als Steuerberater auch noch echte Experten sind. Man könnte sogar sagen, beide brachten eine Mischung mit, die im politischen Berlin bei komplexen Themen durchaus selten geworden ist.

Im Herbst machten sich Fritz Güntzler aus Göttingen und Sebastian Brehm aus Nürnberg an die Arbeit, sprachen mit Vertretern der Wirtschaft und Gewerkschaftern, mit Wissenschaftlern und Fachbeamten, sortierten die Argumente, wogen sie ab und verdichteten alles auf sieben Seiten.

Am Dienstag präsentierten sie ihr Konzept zur "Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts" in der zuständigen Arbeitsgruppe ihrer Fraktion und reichten es bis ganz oben zurück: Nicht nur Brinkhaus bekam den gewünschten Entwurf, sondern auch die neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Markus Söder (CSU) - und natürlich die Kanzlerin, die ja immer noch mitredet.

25 Prozent sind genug

Im Kern plädieren die Autoren Güntzler und Brehm dafür, die Steuerbelastung für alle Unternehmen "bei maximal 25 Prozent zu deckeln". Derzeit müssen Kapitalgesellschaften insgesamt ...

