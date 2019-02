Die vergangene Woche glich für Wirecard und seinen Anteilseignern einem Horrorfilm. Nach massiven Kurseinbrüchen infolge von zwei Berichten in der "Financial Times" (Mittwoch und Freitag) sowie entsprechenden Dementis von Wirecard geht das Spektakel in der nächsten Woche in eine neue Runde. Am Montag um 13 Uhr wird Wirecard eine Telefonkonferenz zu den "Vorkommnissen am Kapitalmarkt" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...