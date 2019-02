Sollte der venezolanische Präsident Maduro am Montag noch immer nicht dem Ultimatum der EU nachkommen, wird Juan Guaido offiziell als Präsident anerkannt.

Der international zunehmend isolierte venezolanische Präsident Nicolas Maduro lässt es im Kampf um seinen Machterhalt auf eine Kraftprobe mit dem Westen ankommen. Statt wie von der Europäischen Union und der Opposition gefordert, bis spätestens Sonntag ein Präsidentenwahl auszurufen, stellte er lediglich vorgezogene Parlamentswahlen für dieses Jahr in Aussicht.

Die Nationalversammlung wird jedoch von der Opposition kontrolliert, deren Chef Juan Guaido sich zum Übergangspräsidenten ernannt hat. Deutschland und eine Reihe anderer europäischer Staaten wollen Guaido am Montag offiziell anerkennen, sollte Maduro ihrem Ultimatum nicht nachkommen.

Das könnte die angespannten Beziehungen zu Russland und China, die weiter zu Maduro stehen, zusätzlich belasten. "Ihr wollt Wahlen? Ihr wollt vorgezogene Wahlen? Wir werden Parlamentswahlen haben", rief Maduro am Samstag auf einer Kundgebung vor Anhängern in Caracas. In der von der Regierung kontrollierten Verfassunggebenden Versammlung werde man darüber sprechen, die für 2020 angesetzte Parlamentswahl um ein Jahr vorzuziehen.

Die Opposition lehnte das als eine weitere Provokation ab. "Maduro ist nicht der Präsident, und die Verfassunggebende Versammlung hat keine ...

