Jeder Mensch muss manchmal nervige Aufgaben erledigen. Selbstmotivation funktioniert einer Studie zufolge glücklicherweise auf vielerlei Arten. Besonders wirksam ist ein einfacher gedanklicher Kniff.

Wie Menschen sich motivieren, erforscht Marie Hennecke seit mehr als zehn Jahren. Das passende Anschauungsmaterial findet sie derzeit aber nicht nur im Labor. Sondern in ihrem Leben.

Die Psychologin arbeitet als Assistenzprofessorin an der Universität Zürich; bald tritt sie an der Universität Siegen eine Professur für Allgemeine und Pädagogische Psychologie an. Und das bedeutet: Kisten packen, Akten sortieren, Behördengänge vorbereiten, umziehen. Kurzum: Hennecke muss sich für Tätigkeiten motivieren, die ihr wenig Freude bereiten, wenn sie beruflich vorankommen will. Und damit ist sie nicht allein.

Ganz gleich, ob man seitenlange Protokolle von Meetings abtippt, unnütze Powerpoint-Präsentationen erstellt oder sich durch komplizierte Abrechnungen quält: "Jeder Mensch wird im Arbeitsleben mit Aufgaben konfrontiert, die er lieber nicht erledigen würde, aber bei denen sich das Dranbleiben später auszahlen wird", sagt Hennecke. Dabei hilft Selbstkontrolle, also die Fähigkeit, sich langfristige Ziele zu setzen und ...

