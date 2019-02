Schloss Wachenheim ist solide ins neue Geschäftsjahr gestartet. Zwar schrumpfte der Absatz im 1. Quartal um 1% auf 52,24 Mio Flaschen, der Umsatz zog aber um 6,3% an. Dem Konzern ist es gelungen, gestiegene Beschaffungskosten über Preiserhöhungen bei vielen Produkten an die Kunden weiterzugeben. Der Gewinn ging dagegen zweistellig zurück. Verantwortlich waren höhere Werbungs- und Personalaufwendungen in allen Absatzmärkten. Im Vorjahr fiel zudem ein Sonderertrag aus Anlagenverkäufen in Frankreich ... (Volker Gelfarth)

