300 Millionen Dollar haben diverse Investmentbanken an der Fusion von Bristol-Myers Squibb und Celgene verdient. Ein Wall Street-Rekord.

Die Fusion der Pharmakonzerne Bristol-Myers Squibb und Celgene hat der Wall Street einen Rekord-Zahltag für Bankberater beschert. Für die 90 Milliarden Dollar schwere Fusion haben die Konzerne nach Angaben der "Financial Times" (FT) etwa eine Milliarde Dollar gezahlt. In den Gebühren enthalten sind auch etwa 300 Millionen Dollar an Honoraren für Bankberater. Der Deal gilt als einer der lukrativsten ...

