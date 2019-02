Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.L5A: Canadian Solar am 3.2. -8,39%, Volumen 205% normaler Tage , MDG1: Medigene am 3.2. -6,07%, Volumen 119% normaler Tage , TC1: Tele Columbus am 3.2. -5,10%, Volumen 158% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 3.2. 6,15%, Volumen 11% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 3.2. 6,74%, Volumen 83% normaler Tage , PS4: Phoenix Solar am 3.2. 22,22%, Volumen 33% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Phoenix Solar PS4 0.020 22.22% Air Berlin AB1 0.010 6.74% SW Umwelttechnik SWUT 13.800 6.15% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...