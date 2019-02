Wertlose Aktien sparen Steuern, Urteile zu Radunfällen durch Kinder, wann Anspruch auf Krankengeld auch im Urlaub besteht und der Expertenrat zur letzten Chance für Steuersünder: die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Abgeltungssteuer: Wertlose Aktien zählen als Verlust

Der Aktienkauf eines Privatanlegers ging schief. Die Aktiengesellschaft rutschte in den USA in die Insolvenz. Seine Depotbank buchte die Aktien als wertlos aus. Das Finanzamt erkannte den Verlust aber nicht an: Der Anleger habe die Aktien nicht - wie nötig - verkauft und könne keine Steuerbescheinigung vorlegen. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz berücksichtigte den Verlust nun trotzdem. Der Anleger habe schriftlich, dass er kein Geld mehr erwarten dürfe (2 K 1952/16, Revision möglich).

Deutsche Bahn: Streit um die Steuer auf Freifahrten

Pensionäre der früheren Bundesbahn bekommen teils Freifahrkarten. In einem Fall waren diese gut 1150 Euro im Jahr wert, die zu versteuern sind. Das Finanzgericht Hessen urteilte nun, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...