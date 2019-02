Nach dem Kursabsturz der Vorwoche versucht Wirecard-Chef Braun, die Aktionäre zu beruhigen. Eine unabhängige Entkräftung der Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister steht noch aus.

Schon das Inhaltsverzeichnis lässt Leser erschauern, jedenfalls solche, die zu den Aktionären des Münchener Finanzdienstleisters Wirecard zählen. "Mögliche Vergehen" lautet das fünfte Kapitel eines Berichts, den die renommierte Anwaltskanzlei Rajan & Tann am 4. Mai 2018 über Vorgänge in der Wirecard AG verfasste. Dann folgen: "Fälschung von Dokumenten oder Konten, Betrug, Untreue, Korruption und Geldwäsche."

All diese Themen, so hielt die auf Compliance spezialisierte Kanzlei aus Singapur fest, machten weiteres Handeln unabdingbar. Der Wirecard-Mitarbeiter, der sie aufgeworfen habe, sei glaubwürdig. "Es gibt ernste Sorge über möglicherweise gravierende Konsequenzen", stand in der Zusammenfassung des Anwaltsberichts. "Wir empfehlen ausdrücklich eine vollumfängliche Untersuchung, angesichts a) der Höhe der betroffenen Geldsummen, b) die Schwere der Natur der Vergehen."

Acht Monate lang wusste niemand außer Wirecard und den Anwälten von diesem Bericht - und den Vorgängen, auf denen er basierte. Doch dann berichtete die britische Zeitung Financial Times Mitte vergangener Woche über die Vorwürfe des Mitarbeiters - und der Aktienkurs von Wirecard stürzte zeitweise um 20 Prozent ab.

Nach einem zweiten Bericht der FT über den Verdacht krimineller Machenschaften am Freitag fiel der Kurs abermals drastisch. Die Wochenbilanz: Bis Freitagabend hatte die Wirecard-Aktien an der Börse sechs Milliarden Euro an Wert verloren. 30 Prozent Minus innerhalb von 48 Stunden - für einen Dax-Wert ein eigentlich unvorstellbarer Absturz.

Drei Tage lang wirkte die Wirecard-Führung bei dieser Drohkulisse relativ hilflos. "Falsch, ungenau, irreführend und diffamierend", nannte das Unternehmen den Bericht der Financial Times am Mittwoch, ohne zu sagen, was denn richtig wäre. Jetzt äußert sich erstmals Wirecard-Vorstandschef Markus Braun zu den Vorwürfen "Die ganze Geschichte ist eine Non-Story", sagt der Chef und Wirecard-Großaktionär am Sonntagabend dem Handelsblatt. "Wir haben alles aufgearbeitet. Es gibt keinerlei Risiko. Wir mussten in der Buchhaltung keinerlei Korrekturen oder Anpassungen vornehmen."

Am Freitagnachmittag erhielt das Handelsblatt Einsicht in den als "hoch vertraulich" gekennzeichneten Bericht der Kanzlei Rajah & Tann. Auf Fragen nach einer Stellungnahme dazu bot Wirecard das klärende Gespräch an.

Der Papier aus Singapur existiere, sei aber überholt. Richtig sei, dass es sich um "ein Thesenpapier" handele und die Untersuchungen der Kanzlei nahezu abgeschlossen seien. Es seien keine Beweise gefunden worden. Die Vorwürfe beträfen angeblich unkorrekte Buchungen und mutmaßliche Fälschung von Dokumenten. Alles in allem stehe laut dieses Mitarbeiters eine Summe von rund 13 Millionen Euro in Frage.

Wie es in solchen Fällen üblich sei, habe zunächst die lokale Compliance-Abteilung die Vorwürfe untersucht. Dies sei so auch vorgesehen und zeige, dass die Compliance bei Wirecard funktioniere. Die Pflichterfüllung sei sogar noch weiter gegangen. Obwohl die Compliance-Abteilung zum Schluss gekommen sei, dass die Vorwürfe ...

