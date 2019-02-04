BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 6,00 (5,75) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 9,10 (8,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3100 (3000) PENCE - 'HOLD' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 93 (96) CHF - 'HOLD' GOLDMAN STARTET ADYEN MIT 'BUY' - ZIEL 775 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2 (1,95) EUR - 'SELL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 17,90 (17,10) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 35 (37) EUR - 'BUY'HSBC HEBT LAFARGEHOLCIM AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 44 (40) CHF JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,90 (6,80) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5050 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' RBC HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...