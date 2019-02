Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Montag ein ruhiger Start in die neue Handelswoche an. Dabei liefern die US-Vorgaben bedingt Orientierungshilfe. Gute Konjunkturdaten hatten dort nur vorübergehend gestützt. In Asien sind die Märkte in China und Südkorea derweil wegen des Neujahrsfestes geschlossen, ...

