Von ihrer freundlichen Seite zeigten sich die europäischen Börsen zum Wochenausklang, alle wichtigen Indices konnten den Tag mit Zuwächsen beenden, auch wenn es zwischenzeitlich nicht ganz so gut ausgesehen hatte. Weiter stark im Aufwind waren die Börsen in Paris und London, die dem europäischen Umfeld wieder deutlich davoneilten. Geprägt war das Handelsgeschehen hauptsächlich von den Quartalsberichten großer Unternehmen, zusätzlicher Aufwind kam am Nachmittag durch den starken US-Arbeitsmarktbericht. In der Branchenübersicht waren der Automobilsektor und die Baubranche mit einem Plus von jeweils rund 1,0% am stärksten. Wieder am schwächsten waren die Bankentitel, auch wenn sich am Freitag das Minus mit 0,5% durchaus in ...

