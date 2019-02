Die Anforderungen an Embedded-Devices steigen. Vor allem unter dem Schlagwort IoT (Internet of Things) erobern sich Embedded-Systeme eine wichtige, wenn nicht sogar kritische Position in den Geschäftsprozessen der Unternehmen. Bereits 2019 sollen laut den Marktforschern von Gartner 14,2 Milliarden IoT-Geräte in Betrieb sein, bis zum Jahr 2021 rechnen die Auguren mit einem Anstieg auf 25 Milliarden Devices. Embedded-Geräte werden also für alle Branchen kritisch für den Geschäftsbetrieb, die Frage nach der Sicherheit wird drängend. Denn jedes IoT-Gerät ist zunächst einmal ein Client, der über Standard-Internettechnologien mit anderen Geräten kommuniziert. Damit kommt der Sicherheit der Embedded-Geräte ein extrem hoher Stellenwert zu - sowohl aus der Security-Warte als auch aus Sicht der funktionalen Sicherheit.

Für sichere und zuverlässige Embedded-Geräte ist das Testing ein unverzichtbarer Bestandteil der Qualitätssicherung. Nicht ohne Grund stellen die Normen für die sicherheitskritische Softwareentwicklung genaue Anforderungen an die Testmethoden und die Testabdeckung. Zudem muss in vielen Fällen das Testing nachgewiesen werden, um das Embedded-System vor der Markteinführung zertifizieren zu können. Grundsätzlich gilt dabei: Je höher die Sicherheitsanforderungen an eine Software, desto höher muss die Testabdeckung sein. Nicht alle Code-Coverage-Stufen sind jedoch in jedem Szenario sinnvoll, zudem bringen sie unterschiedliche detaillierte Erkenntnisse (Bild 1):

Die Aufrufüberdeckung (Function Coverage) ignoriert die inneren Abläufe der Software, ihr Nutzen ist also recht gering.

Die Anweisungsüberdeckung (Statement Coverage) ermittelt, welche Anweisungen durch die Tests ausgeführt wurden. Damit kann zum Beispiel toter Code erkannt werden. Auch zeigt sich hier, ob Tests für alle Anweisungen vorhanden sind.

Die Zweigüberdeckung (Branch Coverage) ergibt, ob alle Programmzweige durchlaufen wurden. Die Zweigüberdeckung ist ausführlicher als die Anweisungsüberdeckung und die mit vertretbarem Aufwand umsetzbare Mindestanforderung für das Testing.

MC/DC (Modified Condition/Decision Coverage) ist die höchste in den Normen geforderte Testabdeckungsstufe. Da die Überprüfung aller Bedingungskombinationen ...

