Im Moment scheint es so als ob die Aktie sich eine Auszeit in Form eines Seitwärtstrends gönnt. Dabei notiert sie bei ca. 7 Euro. Der Save Zone Stop umschließt hier den Kurs ohne Ausschreitungen, weshalb die Stopp Linie eine Sicherung für den Kurs darstellen könnte. Der Money Flow Index liegt noch neutral. Die Slow Stochastik hat eben erst ein Kaufsignal bilden können. Nun scheint sie jedoch wieder in ein Verkaufssignal zu geraten.

Der Seitwärtstrend könnte ein Ende haben?

Im 4 Stundenchart ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...