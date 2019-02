Bei Wirecard ging es zuletzt ja wirklich spannend wie im Krimi zu! Wer gedacht hatte, dass nach dem für Wirecard negativen Artikel in der Financial Times und der Stellungnahme von Wirecard dazu wieder gewissermaßen Ruhe eingekehrt ist, der sah sich getäuscht. Denn am Freitag ging es weiter - da soll es einen weiteren für Wirecard negativen Artikel in der Financial Times gegeben haben. Und prompt brach die Wirecard-Aktie erneut ein, und zwar sehr heftig: Am Freitag ging sie mit einem Tages-Verlust ... (Peter Niedermeyer)

