Jian Shi Cortesi, Portfoliomanagerin für chinesische und asiatische Aktienstrategien bei GAM Investments, schreibt in einem Kommentar: "Am 5. Februar 2019 beginnt für die Chinesen das neue Jahr des Schweins, das traditionell Glück bringen soll. Historische Daten zeigen, dass die durchschnittliche Performance der chinesischen Aktienmärkte für die Jahre des Schweins tendenziell recht gut ist. Das letzte Mal 2007, als der MSCI China Index um 66,6% und der Shanghai Composite Index um 98,0% zulegen konnten. Wird sich die Hausse im Jahr 2019 wiederholen?Nach einer Korrektur um mehr als 30% gegenüber dem Höchststand im Januar 2018 glaube ich, dass viele negative Faktoren bekannt sind und bereits in die chinesischen Aktienkurse eingepreist wurden. Die ...

