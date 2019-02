Ausgespähte Patientendaten sind eine Gefahr, ein IT-Ausfall bei einer komplizierten Operation eine andere: Cyber-Attacken auf digitale Infrastruktur in Kliniken können fatale Folgen haben.

Patientendaten, Diagnosen, Medikation - all das wird in Krankenhäusern schon lange nicht mehr per Hand in Papierakten geschrieben. Doch das ist längst nicht der einzige Bereich, in dem IT-Lösungen eine wichtige, wenn nicht gar entscheidende Rolle in einer Klinik spielen.

So lenken Chirurgen heute per Steuerkonsole die Bewegungen von OP-Robotern, hoch spezialisierte Experten werden per Video zugeschaltet, Daten von Herzschrittmachern und Insulinpumpen per WLAN übertragen. Die Gefahr: Jedes IT-System ist angreifbar. Gerade im Krankenhaus kann dies fatale Folgen haben.

"Die Frage ist nie, ob bestimmte Ziele mal angegriffen werden, sondern wann", betont Wolfgang Hommel, Professor für IT-Sicherheit an der Universität der Bundeswehr München. "Wenn der Angreifer dadurch an Ressourcen kommt, die er sinnvoll verwenden kann, etwa um Lösegeld zu erpressen oder die befallenen Maschinen für andere Angriffe zu verwenden, wird er es machen."

Letztlich geraten in Kliniken dadurch Menschenleben in Gefahr. Hommel koordiniert deshalb ein vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördertes Projekt, das Handreichungen und Musterlösungen für Krankenhäuser erarbeiten soll.

Denn was in vielen Unternehmen an Sicherheitsmaßnahmen selbstverständlich ist, geht im hektischen ...

