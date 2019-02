Aus statisch wird dynamisch, aus gerade wird formbar. Letztlich ist alles in steter Bewegung: unser Leben, unsere Welt und auch die von uns hervorgebrachten Technologien unterliegen Neuerungen und Weiterentwicklungen. Aus der Perspektive von Paul Klee (1879 -1940), deutscher Maler und Lehrer am Bauhaus, der staatlichen Schule für Kunst, Design und Architektur, beginnt alles letztendlich mit einem einzigen Punkt.

Sich daran besinnend, wurde das Motto der Jubiläumskonferenz auf Klees Feststellung aufgesetzt: "A line is a dot that went for a walk". Für die Asys-Geschäftsführer Werner Kreibl und Klaus Mang spiegeln diese Worte ihre momentane Motivation wider: "Neugierde und Mut treiben uns an. Unser Herz schlägt für eine "smarte" Produktion und viele kluge Köpfe begleiten uns auf unserem Abenteuer, um "smarte" Ideen umzusetzen. Schritt für Schritt formen wir unseren Weg - wie einst der Punkt, von Paul Klee, der sich auf seine Reise begab, um Schritt für Schritt ein Werk zu formen." Es gelte Lösungen für eine selbstorganisierte Fertigung mit menschlicher Unterstützung bei den Kernaufgaben zu finden. "Im Mittelpunkt stehen dabei die einzigartigen Anforderungen unserer Kunden, die wir mit größter Flexibilität umsetzen und so immer in Bewegung und wandelbar bleiben", beteuern die Firmenchefs.

Zum zehnten Mal finden die Technologietage von Asys statt - und weil diese im zweijährigen Rhythmus erfolgen, kann Asys auf 20 Jahre Technologietagung zurückblicken. Zum 10. Jubiläum wurde der Tagungsablauf entzerrt. An beiden Tagen fanden nur jeweils drei Vorträge statt und erstmals auch eine Podiumsdiskussion. Durch die Moderation führte Markus Wilkens, Präsident der Asys Group Americas. Mit dieser neuen Agenda wollte das Unternehmen seinen Gästen mehr Raum für die Technology Tour quer durch das gesamte Produktportfolio der Asys Group einräumen. Darüber dürften sich die Firmenchefs besonders gefreut haben: Zum 10. Jubiläum gab es einen neuen Besucherrekord: Insgesamt 350 Kunden und Partner waren zum Hauptsitz nach Dornstadt gereist.

Keynote 1: "Go hard or go home!"

