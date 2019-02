General Electric hat in der Vorwoche die Anleger positiv überrascht: Der angeschlagene US-Konzern hat im vierten Quartal 2018 rund 574 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Der Umsatz kletterte dabei gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 33 Milliarden Dollar. Auch wenn es am Freitag etwas zurückging, noch immer steht ein Wochenplus bei der GE-Aktie von rund 12 Prozent. Und am Wochenende gab es weitere gute Nachrichten.

Helikopter-Motoren für die US-Armee

Die Luftfahrtabteilung ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...