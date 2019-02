Vor zehn Jahren meldeten die Traditionsfirmen Märklin und Schiesser Insolvenz an. Heute sind beide Unternehmen wieder zurück in der Erfolgsspur und zeigen, wie ausgerechnet die Pleite zum Sanierungsturbo werden kann.

Als am Mittwoch, den 4. Februar 2009, gegen halb zwölf im Amtsgericht Göppingen unweit von Stuttgart, ein vierseitiges Schreiben eingeht, verfliegt alle Mittagspausenstimmung bei Gericht. Absender ist die Geschäftsführung der Firma Märklin, jenes legendären Modellbahnherstellers, der jahrzehntelang die Kinderzimmer der Republik mit Loks und Waggons ausgestattet hat - und der nun per Schreiben Insolvenz anmeldet.

Das Gericht informiert Michael Pluta, dessen Kanzlei schon damals zu den wichtigsten Playern im Insolvenzgewerbe zählt. Er soll als Insolvenzverwalter das Kommando bei Märklin übernehmen. Sofort.

Am selben Tag beginnt in Nürnberg die Spielwarenmesse, es ist der wichtigste Termin des Jahres für die Branche. Pluta setzt sich in seinen BMW und gibt Gas. Er will sich auf der Messe zeigen, Zulieferern, Händlern und Kunden demonstrieren, dass es weitergeht. "Sanieren, das ist der schwerere Weg. Aber ich bevorzuge ihn", verrät er wenig später dem "Spiegel". Er ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ihn der Fall Märklin über Jahre beschäftigen wird.

Schon 2006 stand die Firma vor der Pleite, die Gesellschafter waren tief zerstritten. Auch der Einstieg des Finanzinvestors Kingsbridge und der Investmentbank Goldman Sachs bringt nicht die Wende. Im Gegenteil: Geschäftsführer werden ausgetauscht, neue Berater angeheuert. Doch die Umsätze sinken weiter, von rund 170 Millionen Euro im Jahr 2002 auf 128 Millionen Euro 2008. 2009 weigern sich die Banken schließlich, die Kreditlinien zu verlängern: Märklin ist zahlungsunfähig. 1500 Mitarbeiter stehen vor dem Aus.

Pluta trifft auf ein Unternehmen in Schockstarre, das es viel zu lange versäumt hat, jüngere Kundengruppen anzusprechen. Stattdessen wurde das Sortiment immer weiter ausgebaut. Märklin produzierte nicht mehr für Kinder, sondern für Sammler.

Trotzdem gibt es schnell mehrere Dutzend Kaufinteressenten. Doch je tiefer Pluta und seine Experten in das Zahlenwerk des Unternehmens blicken, desto sicherer sind sie: Märklin kann nicht nur verkauft, sondern ...

