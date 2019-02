Die Kanzlerin schaut mal eben in Japan vorbei. Dort ist es ungewöhnlich mild - und die Botschaft eindeutig: Es gibt noch große Länder, die an Freihandel glauben.

Effizientes Reisen? Da macht Angela Merkel so schnell keiner etwas vor. Der Trip der Kanzlerin nach Japan dauert von Sonntag- bis Dienstagabend: Rund 22 Stunden sitzt sie im Flieger - und ist gerade einmal 26 Stunden am Boden. Die Zeit ist dann voll mit Terminen: Merkel traf sich am Montag mit Ministerpräsident Shinzo Abe. Am Dienstag besucht sie Kaiser Akihito, der Ende April abdankt, und Kronprinz Naruhito, der ihm Anfang Mai folgt. Ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern beider Länder steht zum Abschluss auf dem Programm.

Dass Merkel zwischen ihrem Wochenende und der Kabinettssitzung am Mittwoch noch einmal eben am anderen Ende der Welt vorbeischaut, hat vor allem einen Grund: Gemeinsam mit Abe will sie die Botschaft aussenden, dass Japan und Deutschland sich nicht nur gegenseitig aufeinander verlassen können, sondern beide auch weltweit verlässliche Partner sind, wenn es um die "regelbasierte Ordnung" geht. Beide Staaten, so das Signal, stehen zu den internationalen Organisationen, die der Welt mehr Frieden und Wohlstand gebracht haben - von der Uno bis zur WTO. Und beide Länder stehen auch dafür, dass die Regeln, die es zum Funktionieren dieser Organisationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...