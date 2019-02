Der langjährige Betriebsratschef des Sportwagenbauers Porsche, Uwe Hück, kehrt der Autoindustrie überraschend den Rücken.

Der 56-Jährige Betriebsratschef Uwe Hück lege mit sofortiger Wirkung seine Ämter an der Spitze des Gesamtbetriebsrats und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG nieder, teilte das Unternehmen am Montag mit. Nach mehr als drei Jahrzehnten bei Porsche wolle sich Hück auf sein soziales Engagement konzentrieren, so etwa auf seine Stiftung für benachteiligte Jugendliche, die "Lernstiftung Hück". Für seinen Einsatz erhielt er vor zwei Jahren das Bundesverdienstkreuz. Nachfolger als Vorsitzender des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...