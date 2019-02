Die B-A-L Germany AG, die seit wenigen Wochen an den Börsen Wien und Berlin notiert, konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2018 weiter planmäßig steigern. Der seit Gründung der Gesellschaft höchste Wert liegt bei 87.589 Euro und damit 58,6 % über dem Vorjahr. Das Ergebnis ging um 90.000 Euro zurück und liegt nun bei minus 86.000 Euro. Darin sind Sonderbelastungen von 97.350 Euro für die Kapitalerhöhungen 2018 und das Börsenlisting sowie Abschreibungen in Höhe von 10.000 Euro enthalten. Das um die Sonderaufwendungen bereinigte Ergebnis liegt bei 11.000 Euro vor Steuern (290% über Vorjahr). Die Eigenkapitalquote beträgt 85,3% (Vorjahr 10,1%). Die Gesellschaft geht mit einem großen Akquisebestand in das ...

