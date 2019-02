Die Spacefy-Aktie befindet sich seit dem 25. Januar und dem Erreichen von 14,60 Cent in einem intakten Point & Figure-Kaufsignal. Dieses trug den Kurs sehr schnell bis zum 31. Januar auf rund 19 Eurocent. Auf diesem Niveau sind die Bullen bereits am 14. und 21. Januar gescheitert. Damit befinden sich die Notierungen nun an einem Widerstand.

Wer in diesem Wert bereits investiert ist, muss nur noch seinen Stopp in den Gewinn ziehen. Welchen Stopp Sie dann konkret verwenden, liegt in diesem ... (Jörg Mahnert)

